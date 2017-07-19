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Topçu bataryasının Katar'a intikali tamamlandı
Topçu bataryasının
Katar
'a intikali tamamlandı
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2017
19:26
Güncelleme Tarihi: 19.7.2017
19:26
Türkiye-
Katar
Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.
Türkiye-
Katar
Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...
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Topçu bataryasının Katar'a intikali tamamlandı
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