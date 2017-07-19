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Topçu bataryasının 'a intikali tamamlandı

AA

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Giriş Tarihi: 19.7.2017 19:26 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 19:26
Topçu bataryasının Katar'a intikali tamamlandı

Türkiye- Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Türkiye- Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.

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Topçu bataryasının Katar'a intikali tamamlandı
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