Türkiye'den Katar'a askeri sevkiyat! Böyle karşılandılar...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan altıncı grubun, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde ülkeye gelen takviye grubun, Doha'daki diğer Türk askerlerine katıldığı ve Katar Silahlı Kuvvetleri ile ortak göreve başladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Ankara ile Doha'nın, terör ve aşırıcılıkla mücadele çabalarının desteklenmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması için benimsenen ortak savunma anlayışı" çerçevesinde savunma alanında iş birliği yaptığına dikkat çekildi.





TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.