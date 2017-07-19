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merkezli 9 ilde operasyonu

İHA

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Giriş Tarihi: 19.7.2017 08:52 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 08:52
Van merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu

merkezli 9 ilde yapılan operasyonunda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

merkezli 9 ilde yapılan operasyonunda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklanırken,10'u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017 tarihinde Van merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Ağrı, Bingöl, Adıyaman ve Mardin illeri ile koordineli yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan kadınlarında aralarında bulunduğu 26 şüpheli şahıstan 16 şahıs tutuklanmış, 10 şahısa mahkeme tarafından adli kontrol verilmiştir" denildi.

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Van merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu
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