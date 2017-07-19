Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Yeni kabinede açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? - İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detaylar

de açıklanan kimdir? - İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detaylar

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 14:48
Yeni kabinede açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? - İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detaylar

Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüşen Başbakan yi açıkladı. Yeni kabine de Gıda ve Tarım Bakanı olarak açıklandı. Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? sorusu ise merak konusu oldu. Peki yeni kabine ile açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? İşte detaylar...

Başbakan , Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım heyecanla beklenen yi açıkladı. Yeni kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak açıklandı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Yeni kabinedeki tüm isimleri ve Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz...

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde 'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Fakıbaba daha sonra Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılışıyla istifa etti. Evli ve 3 çocuk babası.

2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (yüzde 44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti'ye katıldı.

TBMM'den geçen Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehir olan Şanlıurfa'nın belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan 'ın AK Parti rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın Ak Parti'ye geçmesiyle de bir ilk yaşanmış oldu.


BAŞBAKAN YILDIRIM YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
AB Bakanı Ömer Çelik
Sanayi Bakanı Faruk Özlü
Çalışma Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gıda Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan
Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni kabinede açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? - İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz