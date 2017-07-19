Yeni kabinede açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? - İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detaylar

Başbakan Binali Yıldırım , Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım heyecanla beklenen yeni kabine yi açıkladı. Yeni kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak Ahmet Eşref Fakıbaba açıklandı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Yeni kabinedeki tüm isimleri ve Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Fakıbaba daha sonra Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılışıyla istifa etti. Evli ve 3 çocuk babası.

2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (yüzde 44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti'ye katıldı.

TBMM'den geçen Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehir olan Şanlıurfa'nın belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın Ak Parti'ye geçmesiyle de bir ilk yaşanmış oldu.

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