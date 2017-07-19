Yeni kabinede Fakıbaba sürprizi

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminden tanınan Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in yerine yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu. Böylece kabinede bölge dengesinin korunduğu belirtiliyor.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Fakıbaba, ''Sürpriz oldu. Önemli olan bakanlığın hakkını verebilmek'' dedi.

16 Aralık 1951'de Şanlıurfa Birecik'te doğan Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba, Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.