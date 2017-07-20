Bakan Julide Sarıeroğlu'nun okulunda sevinç

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da üniversiteyi Ankara'da tamamlayan 38 yaşındaki Julide Sarıeroğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi kentte sevinç yarattı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile birlikte kabinede ikinci Adanalı bakan olarak yer alan Sarıeroğlu'nun Adana Koleji'nden 1996 yılında '193' numaralı öğrenci olarak yüksek başarı derecesiyle mezun olduğu belirtildi.

Öğrencilerinin bakan olması ile ilgili sevinçlerini paylaşan Okul Müdürü Hülya Uysal, Sarıeroğlu'nun bazı arkadaşları ile bugün konuştuğunu, herkesin takdirini kazanan bir öğrencilik geçmişi olduğunu anlatarak şöyle dedi:

"Sayın bakanımız son derece iyi bir öğrenciydi, örnek bir öğrencide bulunması gereken tüm özelliklere sahipti. Sorumluluk sahibi, başarılı, arkadaşları ve öğretmenleri ile çok iyi ilişkileri olan iyi bir öğrenciydi. Bakan hanım, çok iyi anılıyor. Okulumuzdan bir öğrencimizin böyle bir makama gelmesi bizi çok mutlu etti, gururluyuz.""Sayın bakanımız son derece iyi bir öğrenciydi, örnek bir öğrencide bulunması gereken tüm özelliklere sahipti. Sorumluluk sahibi, başarılı, arkadaşları ve öğretmenleri ile çok iyi ilişkileri olan iyi bir öğrenciydi. Bakan hanım, çok iyi anılıyor. Okulumuzdan bir öğrencimizin böyle bir makama gelmesi bizi çok mutlu etti, gururluyuz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Sarıeroğlu, bu bakanlıkta ikinci kadın bakan oldu. 26 yıl önce de yine bir Adana Milletvekili olan İmren Aykut aynı bakanlık görevinde bulunmuştu.