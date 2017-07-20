Bitişin fotoğrafı

Terör örgütünün Adana'daki "gençlik yapılanması" DGH, kentte kuruluşunu ilan etmesinden 15 gün sonra çöktü. 18-24 yaş arasındaki 4 hainin, şeftali tarlasında bildiri okuyup sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımlamasının ardından harekete geçen terörle mücadele ekipleri, görüntüleri çekip, 4 kişilik çeteyi, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
TEK TEK YAKALANDILAR
Operasyonda tarlada bildiriyi okuyan ve elinde tabanca bulunan Mahmut Y. (20), PKK
'yı simgeleyen bez parçaları tutarak ona eşlik eden Ali E. (18), İskender U. (19) ve Şiyar U. (24), gözaltına alındı.
SESLERİ ELE VERDİ
Emniyette suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, polis tarafından görüntülerin çekildiği şeftali tarlasına götürülüp aynı metin okutularak ses analizi yapıldı. Görüntülerdeki sesin Mahmut Y.'nin sesiyle eşleştiği tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer bir terör örgütünün uzantısı Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik İstanbul'daki operasyonda da, geçen cumartesi İstanbul Başakşehir'deki İETT otobüsüne yapılan molotofkokteylli saldırıya dair 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.