Büyükada’daki ihanet zinciri

Soros'un kuruluşlarında sözde danışmanlık yapan ve evindeki aramada F serisi 1 dolar bulunan Özlem Dalkıran'ın bilgisayarında toplantının amacını en net şekilde ortaya koyan ifadeler yer aldı. İşte Türkiye'yi yangın yerine çevirecek planlara ait şok ifadeler: "Biz bir direnişin kendiliğinden patlak vermesini bekleyemeyiz. Adalet eylemlerini ilçelere yayalım. İhraç edilen hocalarla seminerler düzenleyelim. 3 liralık bardak alıp kırıldı, geri verme diye eylemler yapabiliriz. Eylemleri her güne dönüştürmeliyiz.

SOKAK EYLEMLERİ ARAÇMIŞ

Yorumlarla, yürüyüşlerle İstanbul'a yaymaya çalışalım bunu. Belki DİB ile yazı da hareketli bir eylem sürecine dönüştürebiliriz. Gezi Parkı'nda da aynı şey vardı. Çok güçlüydü, militandı ama sönümlendi. Bizim üreticileri kullanarak bu iktisadi sistemi çökertmeye ihtiyacımız var. Bunların hepsini yapalım. CHP, HDP, HDK, halkevleri bize destek veren herkesle görüşüp bir program çıkaralım. Program tek şey, AKP'den kurtulmak. Sokak ve örgütlenmek önemli ama bunlar araç. Bizim hedefimiz AKP."

WATSAPP GRUBUNDAKİ GAZETECİLER

Ajanların PKK, FETÖ, DHKP-C gibi bütün terör örgütleriyle irtibata geçtikleri, ayrıca Hürriyet, Birgün, Evrensel ve BBC'de çalışan aktif gazetecilerin de yer aldığı birçok isimle WatsApp'ta iki ayrı grup kurdukları tespit edildi.

MİT BELGESİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

MİT'in TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderdiği 'gizli' ibareli bir belge de, ajanlardan Nalan Ekrem'de ele geçirildi. Ajan Ali Gharavi'de ise Türkiye'yi bölünmüş olarak gösteren bir harita çıktı. Toplantıda ajanların özellikle internet ortamında ve telefon kullanımında güvenlik güçlerine yakalanmamak için nelere dikkat edilmesi konusunda eğitim aldıkları ve bunu diğer piyonlara yaymaya hazırlandıkları da ortaya çıktı.

GÖZLERİ DÖNMÜŞ



(Güneş)