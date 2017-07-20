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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ve Özgürlük Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım da 'ta törene katıldı.

20 ve Özgürlük Bayramı'nın 43. yıl dönümü, Türkiye ve 'ta kutlanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı da, 20 Temmuz'la ilgili sosyal medya hesabından, "Kıbrıs Türkü'nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.



Kıbrıs Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele de katıldı.

Daha sonra Başbakan Yıldırım, KKTC 'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı
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