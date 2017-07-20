Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

Malesef Batı, PKK terörünü görmezden gelmeye devam ediyor. Son olarak genç öğretmenimizin şehit edilmesiyle hüzne bozulduk. Demokrasi konusunda nutuk atan Batı, PKK terörü karşısında yine utanç verici bir şekilde sessizlik içerisinde. Türk milleti bunu unutmuyor Kimin nerede Türkiye'nin yanında olduğunu görüyor.

15 Temmuz'un seneyi devriyesi münasebetiyle; Güvenlik güçlerimizin temizlenmesi için operasyonlar sürüyor. Türkiye'nin güvenlik noktasında zaaf yaşadığı gibi bir takım spekülatif haberler var. Ancak 15 Temmuz'dan bir yıl sonra FETÖ'cü hainlerin temizlenmesiyle güvenlik güçlerimizin daha güçlü olduğunu gördük.

İbrahim Kalın: "Açıklamaları şiddetle kınıyoruz"

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 43. YILI

Hem Kıbrıs barış harekatının 43. yılı olması nedeniyle önem verdiğimiz bir gün. Aynı zamanda Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu da göstermek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir ilke vardı: Biz Kıbrıs görüşmelerinde hep bir adım önde olacağız dedik. Ancak Rum tarafı nedeniyle arzu edilen netice elde edilemedi. Ama bu Kıbrıs konusunun kapandığı anlamına gelmiyor. Biz Kıbrıs halkının yanında olmaya devam edeceğiz.Kıbrıs Türk tarafına yönelik yaptırımlar devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı son derece yapıcı bir tutum içerisindedir. Bu gerçekler ışığında uluslararası topluma çağrımızı yeniliyoruz. Yaptırımlar kalkmalı.

MUSUL OPERASYONU

Sayın Ibadi'nin de ifade ettiği gibi Musul'un yeniden inşası için ciddi bir uluslararası iş birliğine ihtiyaç var. Biz Türkiye olarak yardıma hazırız. Bir diğer önemli durak Telafer. Biz orada Irak ulusal güçlerinin önemini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bir diğer konu da IKYB'nin referandum kararı. Biz bu referandum kararının yanlış olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu referandumun bir netice hasıl etmesi mümkün değil.

KATAR KRİZİ

Bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın bir körfez turu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız önce Suudi Arabistan'a gidecek ardından Kuveyt'e sonra da Katar'a geçecek. Krizin başından beri Türkiye yapıcı bir tutum içinde. Bunun neticelerini görmeye başladık. Türk Üssü'nün kapatılması şartı listeden çıkarıldı. Çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Suud Kralı'nın rolüne önem veriyor. Kuveyt Emiri'nin de rolü önemli. Cumhurbaşkanımız, Körfez turunda bölgesel konuları bölge liderleri ile ele alacak.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın sarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi için bir adım olarak görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Harem-i Şerif'te kısıtlamalara gidilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ABD ve AB'nin sessizliğini bozması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın Cuma günü münasebetiyle yeni çatışmaların yaşanmasını istemiyoruz. Çağrımız bütün tarafların seslerini yükseltmesi ve İsrail'in bu politikasından vazgeçmesidir.

AB İLE İLİŞKİLER

5 gün sonra Bakanlar düzeyinde Türkiye - AB zirvesi yapılacak. Burada yol haritasının nasıl ilerleyebileceği ile ilgili müzakereler yapılacak. Biz AB'ye tam üyeliği, güvenlik, ekonomi konusunda AB'nin menfaatine olacağını düşünüyoruz. AB'nin daha yapıcı bir tutum içinde olmasını da arzu ediyoruz.

SORU CEVAP

ALMANYA'NIN YAPTIRIM TEHDİDİ

Bu talihsiz açıklamaların Almanya'daki yaklaşan seçimlere yönelik bir iç siyaset yatırımı. Türkiye karşıtlığının alman siyasetinde prim yaptığını görenler bu vagona atlayarak bir akıl tutulması yaşıyorlar. Buradaki yargı kararına saygı duyuyoruz. Açıklamaları şiddetle kınıyoruz.Almanya bizim için önemli bir ticaret ortağıdır. Bugüne kadar herhangi bir Alman firmasına haksızlık yapılmış mı? Yani küçük siyasi hesaplarla bu ekonomik ilişkileri gölgelemeye çalışmak kabul edilebilir değil. Siyasi saiklerle yapılan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değil. Burada yargı sürecine dahil olan kişiler, bir takım illegal faaliyetler içinde olan kişilerdir. Bu siyasi bir sorumsuzluktur. Kimse Türkiye'yi Avrupa'dan veya bir başka yerden parmak sallayarak hizaya getirmeye kalkmasın. Bu ülkenin de kuralları, kanunları var. Bizim kendi güvenlik kaygılarımız, endişelerimiz var. Avrupalılar, Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliklerinin bir parçası olarak görürlerse daha doğru, rasyonel bir iş yapmış olurlar. Bizim kendi güvenlik kurallarımız var. Türkiye'ye giden Alman vatandaşlarının güvende olmadığı, Türkiye'deki Alman firmalarının tereddütlerinin, endişelerinin olduğu şeklindeki açıklamaları da şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

FETÖ'NÜN ABD TERÖR RAPORUNDA YER ALMASI

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu'nda ilk kez Fetullahçı Terör Örgütü'nden bahsedilmesi hakkında ise, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör raporuna FETÖ'nün dolaylı olarak da girmiş olması önemli, bunu önemsiyoruz fakat FETÖ terör örgütünün ne olduğunu, mahiyetini tam olarak tespit etmeyen bir değerlendirme olduğunu da ifade etmeliyiz."iklerinin bir parçası olarak görürlerse daha doğru, rasyonel bir iş yapmış olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE ÖZEL BİRİM

Çalışma devam ediyor. Tamamlandığında kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılır. Bu tehdit tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecek.

SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ

PKK'ya terör örgütü diyecek sonra bir tarafta onlara alan açacaksınız. Terörle mücadele belli kurallar içinde yapılmalıdır.