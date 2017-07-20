Darbeci sanıklar FETÖ liderinin adı söylenince ilginç görüntüler oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın başta olmak üzere mağdur avukatlarının sunumları sırasında sanık sandalyesinde oturan bazı darbeci askerler, ilginç görüntüler oluşturdu. Sanıklar arasındaki bazı askerlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın özellikle taröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili eleştirel bölümler okunduğu sırada bir takım hareketler yaptığı dikkat çekti. İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık darbeci askerler ile avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme, bunları oybirliğiyle reddetti.

ÖNCE MAĞDUR AVUKATLARI KONUŞTU...

Mahkemenin ara kararını açıklayıp sanıkların ve avukatlarının taleplerini reddetmesinden sonra mağdur avukatları söz aldı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın konuştu. FETÖ'nün ülkemiz insanlarının tertemiz milli duygularını istismar ettiğini söyleyen Hüseyin Aydın, "Rüyalara, gizemli hikayelere başvurulmuştur. Hastalıklı kişilikler oluşturulmuştur. Takkiye, kod adı kullanma, yalan söyleme, bulunduğu düşünceden farklı yaşama, şantaj ile yetiştirdikleri kişileri, ailelerinden koparma oldu. Bu kişiler, yargı, TSK, emniyet ile diğer kamu organlarına üyelerini sistematik olarak yerleştirdi. Devletin kademelerine sinsice yerleştikleri açıktır. FETÖ bütün ünü faaliyetlerini gizli olarak yürüten, kişilerin mahrem bilgilerini toplayan örgütün menfaati için kullanır.