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, AK oldu

Giriş Tarihi: 20.7.2017 17:20
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine Ak oldu
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Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri oldu
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