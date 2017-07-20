FETÖ tutuklusu SAT komandosunun cephaneliği

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İstanbul Ümraniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosu astsubay kıdemli çavuş Levent Özcan'ın, apartmanın bodrum katına gizlediği 'cephanelik' ortaya çıkarıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen tutuklu Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminin sabahı Beykoz'daki SAT Komando Birliği'nde gözaltına alındı. Özcan'ın gözaltına alınmasından sonra Ümraniye'de yaşadığı dairesinde arama yapıldı. Evden Özcan'a ait özel eşyalar çıktı.Önceki gün İstanbul'u vuran şiddetli yağışın ardından apartman sakinleri, su basma ihtimaline karşı binanın bodrum katını kontrol etmek istedi. Bodruma indiklerinde merdiven altındaki gizli bölmede çantalar dolusu askeri mühimmatla karşılaştılar. Bina sakinleri hemen polise haber verdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında, 2 MP-5 makineli tabanca, 2 Cold M4 uzun namlulu piyade tüfeği, 600 mermi, 25 uzun namlulu silah şarjörü, 3 çelik yelek, "Özcan" ibareli isimliği olan hücum yeleği, 2 lazer, 2 miğfer, 2 bot, ilk yardım çantası, komando bıçakları ve çeşitli askeri malzemeler bulunuyor. Levent Özcan'ın evinden çıkan silahlar 15 Temmuz'un ardından "Ordunun envanterine kayıtlı kayıp silahlar" olarak kayda geçmişti.15 Temmuz darbe girişiminde Levent Özcan ve 6-7 arkadaşı Özcan'ın Ümraniye'deki evinde toplandı. Darbeyi buradan takip eden Özcan ve arkadaşları, darbe girişimi başarısız sonuçlanınca ellerindeki mühimmatı saklamak istedi. Mühimmatı çantaların içine doldurup apartmanın bodrum katındaki merdiven altına yapmış oldukları gizli bölmeye koydular. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi Beykoz'daki birliğe geri döndüler. Ancak darbe sabahı yapılan incelemelerin ardından Özcan ve arkadaşları gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.