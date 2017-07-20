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Giriş Tarihi: 20.7.2017 21:55
İçimizdeki Almanlar

Büyükada'da bir otelde darbe planları yaparken suçüstü yakalanan örgüt mensuplarının tutuklanması sonrası çılgına döndü. Tutuklananlar içerisinde bir Alman ajanının da yer almasından dolayı Almanya, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu. İçimizdeki Alman basını da hemen kendini göstererek Türkiye'ye karşı cephe aldı.

Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de aralarında bulunduğu bir grup örgüt mensubu darbe planları yaparken Büyükada'da gözaltına alındı ve ardından 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan dolayı tutuklandı. ABD ve ajanlarının suçüstü yakalanmasıyla eli ayağına dolaştı. Almanya, tutukluların bırakılmasını talep edip Türkiye'ye küstah tehditlerde bulundu.

İÇİMİZDEKİ ALMANLAR DA DEVREDE
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 'Türkiye'ye parmak sallar şekilde' haddini aşan açıklamalarına, içimizdeki bazı medya organlarının büyük sevinç yaşadığı görüldü.


'ın sahibi olduğu , 'Almanya'dan sert Türkiye açıklaması' başlığıyla haberi okurlarına servis etti.


ile işbirliği alenen tescillenen internet sitesi ise, "Almanya'dan çok sert Türkiye açıklaması: Türkiye'deki Alman yatırımlarının devam edeceğini garanti edemeyiz" başlığını tercih etti.

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İçimizdeki Almanlar
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