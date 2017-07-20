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İstanbul'da ' 7' başladı

İHA

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Giriş Tarihi: 20.7.2017 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 14:36
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 7' başladı

Uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'nda hava ve deniz polisinin de desteğiyle "-7" uygulaması gerçekleştiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nda "Kurt Kapanı- 7" operasyonu başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO Önü'nde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakasında tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 7' başladı
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