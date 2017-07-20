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canisi ile ilgili flaş gelişme

DHA

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Giriş Tarihi: 20.7.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 09:58
Reina canisi ile ilgili flaş gelişme

Yılbaşı gecesi gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısının zanlısı olarak Türk savcılığının Türkiye’ye iade edilmesinin istediği 42 yaşındaki lı, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 42 yaşındaki zanlının, Reina canisi Abdülgadir ’un saldırıda kullandığı silahı temin eden kişi olduğu bildirildi.

Daha önce de terörle ilişkili olarak geçtiğimiz 29 Haziran'da gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Zanlının ilk gözaltına alındığı zaman Türkiye tarafından herhangi bir iade istemi olmadığı öğrenildi.

REİNA CANİSİNE SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ

Türkiye'nin 17 Temmuz'da ulaştırdığı iade isteminin ardından, dün dört hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verdiği lı, terör saldırısını gerçekleştiren Özbek terörist Abdülgadir 'un saldırıda kullandığı silahı temin eden kişi olarak biliniyor.

Türkiye'nin iade istemi ile ilgili resmi kayıtları 18 gün içerisinde Danimarka makamlarına ulaştırması gerekiyor.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki zanlının, gözaltı kararına yüksek mahkemede itiraz ettiği öğrenildi.

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Reina canisi ile ilgili flaş gelişme
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