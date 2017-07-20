Reina canisi ile ilgili flaş gelişme

Daha önce de terörle ilişkili olarak geçtiğimiz 29 Haziran'da gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Zanlının ilk gözaltına alındığı zaman Türkiye tarafından herhangi bir iade istemi olmadığı öğrenildi.

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Türkiye'nin 17 Temmuz'da ulaştırdığı iade isteminin ardından, dün dört hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verdiği Danimarkalı, terör saldırısını gerçekleştiren Özbek terörist Abdülgadir Masharipov'un saldırıda kullandığı silahı temin eden kişi olarak biliniyor.

Türkiye'nin iade istemi ile ilgili resmi kayıtları 18 gün içerisinde Danimarka makamlarına ulaştırması gerekiyor.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki zanlının, gözaltı kararına yüksek mahkemede itiraz ettiği öğrenildi.

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