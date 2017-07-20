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'nden flaş açıklama! O terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 20.7.2017 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 13:42
Tunceli Valiliği'nden flaş açıklama! O terörist öldürüldü

: Öğretmen 'ı kaçırarak şehit eden 6 'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü.

Tunceli'de terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyonda öğretmen 'ın şehit edilmesi olayıyla bağlantılı 6 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Bir süredir güvenlik güçleri bölgede operasyon yürütüyordu. Bu operasyon kapsamında şu ana kadar 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Daha önce de bu grupla bağlantılı bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Öğretmenimizin şehit edilmesiyle ilgili etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" dedi.

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Tunceli Valiliği'nden flaş açıklama! O terörist öldürüldü
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