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'da aranan kişilere yönelik operasyon

Giriş Tarihi: 21.7.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 10:19
Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Kullanmak için satın almak, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ile resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
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