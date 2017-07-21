Baba Kolçak'tan en acı veda

Kolçak'ın babası 90 yaşındaki Eşref Kolçak, oğlunun tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine akın eden sevenleri, tabutun başında fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

HARUN KOLÇAK HAKKINDA ŞOK DETAY! - HARUN KOLÇAK KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ? - BABASI EŞREF KOLÇAK AÇIKLADI

Ünlü sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından babası sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın yaşadığı Bursa'nın Gemlik ilçesine getirildi. Gemlik Merkez Camii'ne getirilen Kolçak'ın cenaze törenine sevenleri akın etti. Tabutun yanında bulunan Kolçak'ın fotoğrafı ve tabutla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları adeta sıraya girdi, zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

HARUN KOLÇAK KANSERE YENİLDİ



Cenaze namazına katılan babası Eşref Kolçak, taziyeleri kabul ederken, duygu dolu anların yaşandığı törende sevenleri Kolçak için dualar etti. Ünlü sanatçı için kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinden helallik alındı. Oğlunun tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurlayan baba Eşref Kolçak, ayakta durmakta güçlük çekti.

HARUN KOLÇAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ardından ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanındaki 7 yıl önce hayatını kaybeden annesi Özcan Kolçak'ın mezarının üzerine defnedilen usta sanatçı için gözyaşları sel oldu.