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'çulara yeni operasyon: 115 gözaltı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 21.7.2017 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 13:15
ByLock'çulara yeni operasyon: 115 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 165 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 115’i yakalanarak gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 115'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 50 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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ByLock'çulara yeni operasyon: 115 gözaltı
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