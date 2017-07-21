ByLock'çulara yeni operasyon: 115 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 115'i yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 50 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.