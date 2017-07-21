FETÖ bu kez Çin Büyükelçisini hedef gösterdi!

Örgütün önemli yöneticilerinden Abdullah Bozkurt, Türkiye ile son dönemde ilişkilerini geliştiren Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı hedef gösterdi ve 'Ek güvenlik önlemleri alması gerek' dedi.

FETÖ'nün Avrupa'daki ayağının önde gelen isimlerinden olan Abdullah Bozkurt'un örgütün yayın organlarından bir internet sitesinde ''Çin'in Türkiye Büyükelçisi risk altında olabilir'' başlıklı bir yazı yayımladı. Bozkurt yazısında Ankara'da bulunan Çin Büyükelçisi'nin kendisine ''ek güvenlik tedbirleri alması'' aklını vererek örgütün daha önce yaptığı gibi yine din adamı Nurettin Yıldız'ı hedef gösterdi.