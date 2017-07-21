İçimizdeki Almanlar

Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de aralarında bulunduğu bir grup örgüt mensubu darbe planları yaparken Büyükada'da gözaltına alındı ve ardından 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan dolayı tutuklandı. ABD ve Almanya ajanlarının suçüstü yakalanmasıyla eli ayağına dolaştı. Almanya, tutukluların bırakılmasını talep edip Türkiye'ye küstah tehditlerde bulundu.

İÇİMİZDEKİ ALMANLAR DA DEVREDE

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 'Türkiye'ye parmak sallar şekilde' haddini aşan açıklamalarına, içimizdeki bazı medya organlarının büyük sevinç yaşadığı görüldü.





Aydın Doğan'ın sahibi olduğu CNN Türk, 'Almanya'dan sert Türkiye açıklaması' başlığıyla haberi okurlarına servis etti.





FETÖ ile işbirliği alenen tescillenen Cumhuriyet internet sitesi ise, "Almanya'dan çok sert Türkiye açıklaması: Türkiye'deki Alman yatırımlarının devam edeceğini garanti edemeyiz" başlığını tercih etti.

