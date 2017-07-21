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İstanbul’da operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Giriş Tarihi: 21.7.2017 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 08:47
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Fetullahçı Terör Örgütünün () Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'u kullananlarında bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
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