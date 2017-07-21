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Son dakika... Kandilli: 'da ölçüldü!

Giriş Tarihi: 21.7.2017 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 10:29
Son dakika... Kandilli: Bodrum'da tsunami ölçüldü!

Ege Denizi'ndeki den sonra bir son dakika açıklaması daha geldi... Kandilli: deniz seviyesi istasyonunda 10 cm dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Muğla yakınlarında meydana gelen sonrası 10 cm. dalgası ölçüldüğü bildirildi.

Muğla yakınlarında gece 01.31'de meydana gelen 6.3'lük deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından 100'den fazla artçı ve tsunami oluştu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 10 cm. tsunami dalgası ölçüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: " deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir".

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Son dakika... Kandilli: Bodrum'da tsunami ölçüldü!
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