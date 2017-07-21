Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, Ege'deki le ilgili açıklama yapacak

Giriş Tarihi: 21.7.2017 10:45
Kandilli Rasathanesi, Ege'deki depremle ilgili açıklama yapacak
DETAYLAR BİRAZDAN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kandilli Rasathanesi, Ege'deki depremle ilgili açıklama yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz