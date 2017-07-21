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Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

Giriş Tarihi: 21.7.2017 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 21:24
Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

İsrail Devleti'nin Mescid-i Aksa'da yaptıkları dün akşam İstanbul'da yer alan Neva Şalom Sinagogu önünde protesto edildi. Ancak sinagog önünde protestonun yanlış olacağı onun yerine konsolosluk önünde tepkilerin verilmesinin daha doğru olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürmüş, ardından da Mescid-i Aksa'yı Cuma namazı öncesinde kapatmıştı.

DEDEKTÖR KONULDU

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişmelerin ardından da İsrail Devleti Mescid-i Aksa önüne dedektör koyarak mescide girmek isteyenlerin üzerini aramış bu yaklaşımları da Müslümanlardan tepki toplamıştı.

SİNAGOG ÖNÜNDE PROTESTO

Bu uygulamalar dün akşam İstanbul'da bulunan Türkiye'deki Musevi vatandaşların ibadetlerini yaptığı Neva Şalom Sinagogu önünde protesto edildi.

Sinagog önünde toplanan grup ellerinde pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Türk Yahudi Toplumu ise gösteriyle ilgili; "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereginin yapılmasini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Ancak İsrail devletinin yaptığı zulme karşı yine aynı şekilde bir iabdethanede tepki verilmesinibn doğru olmayacağı bununu yerine İsrail konsolosluğunun tercih dilmesi gerekliliğine vurgu yapılıyor.

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Neva Şalom Sinagogu önünde protesto
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