Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "Şehit Polis Furkan Demir" adıyla hafta başında çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar Nevşehir ve Ürgüp'te adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Yasin Ö, Yasin D, Nuri U, Yasin Ö, Gökhan İ, Aziz U, Ahmet V.S, Özge S, Ekrem Y, Ahmet E. ile Barış Ö. Nevşehir'de, Mustafa Ç, Mustafa E, Emre E. ve Ahmet D. Ürgüp'te tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan evlerde, 22 hap, 2 hassas terazi, 124 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 11 gram bonzai, 26 gram esrar, 15 bin 457 sentetik bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.