Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'deki operasyonu

Giriş Tarihi: 21.7.2017 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 14:39
Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonu

'de yla mücadele kapsamında, hafta başında 18 adrese 110 polisin katılımıyla helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 78 kişiden 15’i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "Şehit Polis Furkan Demir" adıyla hafta başında çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar Nevşehir ve Ürgüp'te adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Yasin Ö, Yasin D, Nuri U, Yasin Ö, Gökhan İ, Aziz U, Ahmet V.S, Özge S, Ekrem Y, Ahmet E. ile Barış Ö. Nevşehir'de, Mustafa Ç, Mustafa E, Emre E. ve Ahmet D. Ürgüp'te tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan evlerde, 22 hap, 2 hassas terazi, 124 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 11 gram bonzai, 26 gram esrar, 15 bin 457 sentetik bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz