Sağlık Bakanı Demircan: Bu büyük depremi az hasarla atlattık

Sağlık Bakanı Demircan, Ege Denizi'ndeki depremin ardından 358 kişinin hastanelere başvurduğunu, 272 kişinin ambulanslarla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi. Zararların en kısa zamanda telafi edileceğini ifade eden Bakan Demircan, "Büyüklüğü ve şiddetine göre depremi az hasarla atlattık diyebilirim. Hastaneye 358 kişi başvurdu. Ciddi bir durum çok şükür yok" açıklaması yaptı.

"CİDDİ BİR YARALANMASI OLAN VATANDAŞIMIZ YOK"

Sağlık Bakanı Demircan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin bilgi vererek, "Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok." dedi.