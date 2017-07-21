TBMM Karma Komisyonundan HDP'li Faysal Sarıyıldız kararı

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar verdi. Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kuruluna sunacak ve nihai karar orada verilecek.

Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Sarıyıldız'ın devamsızlık dosyasına ilişkin, komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda ilk olarak Sarıyıldız'ın gönderdiği savunma okundu.

Sarıyıldız, savunmasında, "94 yıllık Parlamento tarihinde ilk defa milletvekillerinin devamsızlığından kaynaklı komisyon kurulması ve devamsızlıkla ilgili yüzlerce milletvekilinin sorun yaşadığı ortada iken sadece kendisi ve HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesinin gündeme alınmasının, komisyonun amacının aslında ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini gösterdiğini." savundu.

Milletvekillerinin devamsızlığını düzenleyen TBMM İçtüzüğünün 138. maddesinin, milletvekilleri arasında parti ayırımı yapmadığını, bu maddenin bütün milletvekillerine eşit şekilde uygulanması gerektiğini kaydeden Sarıyıldız, "Benim şahsımda bana oy veren binlerce seçmenin iradesi düşürülmek istenmektedir. Millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu söyleyen iktidar, hangi millet iradesinin kendileri için kıymetli olduğunu bir kere daha göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Sarıyıldız'ın yerine TBMM İdare Amiri, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder savunma yaptı.

Faysal Sarıyıldız'ın savunması okunmadan önce bazı milletvekillerinin, savunmanın okunmamasını istediğini belirten Önder, "Söze bile tahammül edememe hali bizi bu duruma getirdi." dedi.

Önder, dünkü Başkanlık Divanı'nda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyanın da Karma Komisyon'a sevkine karar verildiğini anımsatarak, "Biz başından beri, bütün bunların İçtüzük ve evrensel hukukla değil, siyasi saiklerle yapıldığını, eşitlik içermediğini söyledik." diye konuştu.

HDP'li Önder, "Bir gün bu ülkede hakikat komisyonları kurulacak, bundan kaçış yok. Toplumsal barışı inşa etmeyi becerebilirsek, varacağımız nokta bu hakikat komisyonları olacak. Bu komisyon, bölgedeki bütün provokasyonların nasıl çalıştığını ortaya çıkaracak; 'kimler aymazlık ve siyasi hasımlık duygusuyla bunlara çanak tutmuş ya da sessiz kalmış', bunlar gün gibi ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Geçmiş yıllardaki, milletvekilerinin "reno arabalara" doldurulup cezaevine götürülme görüntülerinin derin bir utançla hatırlandığını ifade eden Önder, "Yapılanlar, öç alma, hukuki yok sayma, diz çöktürmek operasyonudur. Ortada demokrasinin D'si yok, kapılmışız bir rüzgara gidiyoruz. Öç ilkel bir duygudur ve sadece öç alanla, alınan arasında olmaz, topluma mal olur." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in savunmasının ardından, basın mensupları ve komisyon üyesi olmayan milletvekilleri salondan çıkarılarak, oylamaya geçildi.

Oylama sonucu, Sarıyıldız'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verildi. Karma Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak ve nihai karar orada verilecek.

Karma Komisyon, daha önce de HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar vermişti. Öztürk hakkındaki nihai karar da Genel Kurul'da verilecek.

TBMM Başkanlık Divanı, dünkü toplantısında, "milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı, Karma Komisyon'a göndermişti.