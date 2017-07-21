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Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 01:56
Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı

'nün kolları altına girip hain darbe girişiminde eve kaçan Kemal terör örgütü ile aynı dili kullanmaya devam ediyor. PKK elebaşısı ile Kılıçdaroğlu aynı ağızdan konuşarak 15 Temmuz'u değil, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u darbe olarak nitelendirdi.

ı Kemal , 'cü darbe girişimiyle ilgili de ile aynı dili kullanarak saldırılarına devam ediyor. Atatürk havalimanın'da darbecilerle anlaşıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'dan gelen talimatla hain kalkışmaya 'kontrollü' demeye başladı. İhanet gecesinde terör örgütü PKK da darbeyi önceden haber alarak sınırda kirli planları uygulamaya sokmak için Kılıçdaroğlu gibi hazır bekliyordu.

KILIÇDAROĞLU İLE PKK AYNI YALANI SÖYLÜYOR
Terör örgütü PKK elebaşları ile Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bölmek ve emperyalist güçlerin postallarını ülkemize sokmak için yapılan kalkışmayı değil terör örgütleriyle mücadele için çıkarılan 20 Temmuz'u darbe olarak gösterdi. PKK elebaşısı , 'Kontrollü darbe girişiminden 20 Temmuz darbesi peydah edilmiştir' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu da PKK elebaşısı gibi bir yıldır kontrollü darbe yalanını tekrarlayıp 20 Temmuz'u darbe olarak nitelendirmeye devam ediyor. CHP ve PKK'nın aynı yerden kontrol edildiği de bu açıklamalarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı
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