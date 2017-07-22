770 bin kilometre bizim toprağımız

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği yerde Türk bayrağı açarken PKK'lılar tarafından ateşe tutulan Abdullah Özer "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 770 bin kilometrekare içerisinde gezmesini hiçbir terör örgütü engelleyemez" dedi. Olayda yara almadan kurtulan Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:15 Temmuz nöbeti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden dönerken hocamızın şehit olduğunu öğrendim. CHP İl Başkanı'nın konuşması beni çok etkiledi, kendisinden randevu talep ettim ve görüşmek için yola çıktık. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Giderken de videoda görülen pankartı bastırdım. Oraya gittiğimde elektrik direğinden astım ve aşağı inerken ateş etmeye başladılar.Ruhsatlı tabancam ile ben de ateş ettim. Bu bize zaman kazandırdı ve aracımıza binerek Tunceli'ye doğru yola çıktık. Dönüş yolu olarak aynı yerden, geri döndük. Öğrendiğime göre orada dönüşümüzü bekleyen teröristler varmış ama son operasyonlar ile öldürülmüşler.