AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul'un şu an her noktasında 4 Temmuz'da başladıkları kongre sürecini devam ettirdiklerini belirterek, "Bugün İstanbul'da ilçelerimizde delege seçimlerimiz var. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yenilenmesi ve çok daha güçlü bir motivasyonla 2019'a doğru yürümemiz lazım. Biz şu anda teşkilatlarımızla birlikte onun ilk adımlarını atıyoruz." dedi.

AK Parti üyeleri, İstanbul İlçe başkanlıklarında yapılacak kongrelerde oy kullanacak delegelerin belirlenmesi için sandık başına gitti. Eş zamanlı olarak 37 ilçede yapılacak delege seçimleri kapsamında Temurci, bazı ilçelerdeki seçim noktalarını ziyaret etti. Şişli İlçe Başkanlığı'nın delege seçiminin gerçekleştiği Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapan Temurci, muhteşem bir tablo olduğunu ve delegeleri seçtiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl aradan sonra partiye geri dönmüş olmasının herkeste büyük bir heyecan başlattığını ifade eden Temurci, 16 Nisan'dan sonraki sürecin Türkiye'de herkesin ciddiyetle takip ettiği, hassasiyetle üzerinde durduğu süreç olduğunu söyledi. Temurci, şunları kaydetti:

"İstanbul'un şu an her noktasında 4 Temmuz'da başladığımız, kongre sürecini devam ettiriyoruz. Bugün İstanbul'da ilçelerimizde delege seçimlerimiz var. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yenilenmesi ve çok daha güçlü bir motivasyonla 2019'a doğru yürümemiz lazım. Biz şu anda teşkilatlarımızla birlikte onun ilk adımlarını atıyoruz. Hamdolsun bugün delegelerimizi her ilçede seçiyoruz. Sandıklarımız kuruldu. Mahalle mahalle bütün İstanbul olarak kendi içimizdeki bu demokratik yarışı gerçekleştiriyoruz."

İstanbul'da büyük bir aile ve teşkilat olduklarını vurgulayan Temurci, parti ve kendi üyeleri içinde, iyilerin içinden iyileri seçerek bir delege oluşturduklarını ifade etti. Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette 2019'a giderken ve bu delege listelerini İstanbul'da hazırlarken, 15 Temmuz'un adeta istiklal mücadelesi veren bir şehirde İstanbul'da, her noktasında şehitlerimizin ve gazilerimizin olduğunu biliyoruz. Onun için ilçe başkanlarımıza bir talimatımızdı; üyemiz olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de mutlaka delegeler listelerine yazılsın. Hamdolsun böyle güzel bir listemiz var. Demografimizi yansıttığımız, gencimizin, kadınımızın olabildiğince yansıtıldığı, her rengin her kesimin olduğu delege yapısıyla İstanbul'un her noktasında bu bayramı ve coşkuyu hep birlikte kutluyoruz."

Temurci, İstanbul'da 2019'a doğru giderken şu anda kongre süreçlerinde delegeleri seçtiklerini dile getirerek, "Şişli'de 400 delegemiz var. Bu 400 delege 2019'a doğru giderken Şişli'de inşallah önümüzdeki süreçte ilçe başkanımızı ve ilçe yönetimimizi seçecekler. Her ilçede şu an seçilen delegeler sadece aslında bir delege değil, 2019'a o ilçede partiyi güçlendirecek başkanı ve ekibi de seçecek insanlar. Bu sürecin sonunda inşallah kazanan Türkiye, AK Parti ve geleceğimiz olsun." diye konuştu.

- "PARLAMENTER SİSTEM ARTIK GERİDE KALDI"

Temurci, İstanbul teşkilatları olarak 15 Temmuz süreci ve önceki seçimleri düşündüklerinde AK Parti'nin hep kendini yenileyen ve geliştiren bir siyasi hareket olduğuna dikkati çekti. Temurci, şöyle konuştu:

"Böyle bir siyasi hareketin içinde gerçekten yeni seçmenler geldi. Bugün 28 yaş altına baktığımızda, partimizin çok daha gençleştirmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Hanım kardeşlerimizin çok daha fazla partide olması gerektiğini biliyoruz. İstanbul ve Türkiye önümüzdeki süreçte hem yerel seçimle hem de yeni bir sistemle tanışacak. Parlamenter sistem artık geride kaldı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne doğru gidiyoruz. Artık Türkiye'de baraj yüzde 10 değil, baraj yüzde 50+1. Dolayısıyla 'metal yorgunluk' denilen şeyi, aslında toplumda kutuplaşmaların çok daha fazla ortadan kalkarak millet değerleri ile çok daha fazla buluşmuş, toplumun her kesimini kucaklayan, yüzde 50+1 kendine hedef almış, AK Parti'nin adalet ve kalkınma çıtasını çok daha güçlü tutacak, İstanbul başta olmak üzere her yerde bu motivasyonla teşkilatları güçlendirerek atacağız. Biz bunun için şu anki delege seçimlerini çok önemsiyoruz. Hedefimiz AK Parti'yi İstanbul'da daha güçlü kılmak. Demografiye, gence, kadına dikkat edeceğiz, en önemlisi ilçelerimizin yerel sorunlarını çözerek çok daha fazla güçlü olarak 2019'da milletimizin önüne çıkacağız."

Kongreyle gelen ilçelerde 430+1 delegenin olduğunu hatırlatan Temurci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin biz Şişli'deyiz, Şişli'de belediye başkanlığı bize ait değil, şu anda inşallah biz burada onun da ilk adımını atıyoruz. Şişli'de bizim 400 delegemiz var. Dolayısıyla İstanbul'da şu an da ilçe başkanlığı sürecinin devam ettiği 2 ilçemiz var. Bunlardan biri Ümraniye ilçe başkanımız atandı, yönetimini belirleyecek. Güngören'de de ilçe başkanımız belirlenecek. Bu iki ilçe dışında şu anda İstanbul'un 37 ilçesinde seçimlerimiz var. Bu delege seçimleri bugün 18.00 itibarıyla bitecek. Delege seçimlerinden sonra bugün hemen kongre süreçlerini inşallah 12 Kasım'a kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra da il kongrelerimiz gerçekleşecek."

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı delege seçimleri yapıldı.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'nın katılımıyla gerçekleşen delege seçimlerinde 219 oy kullanıldı. 3 oyun boş çıktığı seçim sonrasında Bandırma İlçe seçimlerinde oy kullanacak 400 delege tespit edildi.

Güzel ve sakin bir seçim yaşandığını belirten Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı " Tüm yurt da olduğu gibi Bandırma'da da Ak Parti seçim süreci başladı. İl başkanlığında görevliler nezaretinde delege seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Ak Parti olarak her kadememiz de demokrasiyi uygulamaya gayret ediyoruz. Hukuki sürece her zaman uyuyoruz. Bugünde şeffaf bir seçimle delegelerimizi belirledik. Partimize hayırlı olsun" dedi.

KÜTAHYA

Kütahya'da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının delege seçimi gerçekleştirildi.

Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen delege seçimine AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Şükrü Nazlı ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da katıldı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, delege seçimlerinde 65 mahalle, 1 belde ve 110 köyde oturan parti üyelerinin oy kullandığını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı ali Çetinbaş, üyelerin delege seçimlerine gösterdiği yoğun ilgi sebebiyle teşekkür etti.

Çetinbaş, seçimler sonucu 431 delegenin belirlendiğini sözlerine ekledi.

Antalya

Antalya'nın Kumluca ilçesinde AK Parti ilçe delege seçimi gerçekleştirildi.

Kumluca Ak Parti İlçe Binasında yapılan delege seçimine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'da katıldı. Bin 232 üyenin oy kullandığı seçimlerde, 400 delege belirlendi. Yapılan delege seçimlerinden sonra bilgi veren İlçe Başkanı Arif Yavuzer, "Delege seçimlerinde 1232 üyemiz oy kullandı. Kullanılan oylama sonucunda 400 delege belirlendi. 41 delege ile en çok delege çıkaran mahallemiz Mavikent Mahallemiz oldu. 38 delege ile Beykonak Mahallemiz ikinci olurken, 1 delege çıkaran Yenikışla Mahallemiz en az delege çıkaran mahallemiz oldu. 400 delegemizin üzerine tüzük gereği ilçe kongresinde seçimle iş başına gelen 24 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri de ekleniyor. Ayrıca Belediye Başkanımızda otomatik olarak delege oluyor. Toplam delege sayımız 425 olarak belirleniyor. Delege seçimi ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet ve Gazi Süleyman Paşa Mahalleleri için delege seçimleri yapıldı.

6'ıncı olağan kongre kapsamında yürütülen seçimler çarşı meydanındaki ilçe teşkilat binasında gerçekleşti. AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ilçe kongrelerinin 19 Ağustosta başlayacağını hatırlatarak ilk olarak Lapseki'de yapılacağı mesajını verdi.