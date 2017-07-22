Araplar ve Filistinliler o şiiri paylaşıyor

Kudüs'teki İslam'ın en önemli 3 mescidinden biri olan Mescid-i Aksa'da, İsrailli güvenlik güçlerinin işgali 1 haftadan fazla süredir devam ederken, dünkü cuma namazındaki protestolara İsrail asker ve polislerinin yaptığı katliamlar damga vurdu.

Arap yarımadasındaki ülkelerin Filistin'deki işkencelere sessiz kalmasına rağmen, Türkiye'nin Filistinlilere tam destek vermesi ise, ülkede bir umut ışığı oldu.

ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ŞİİRİ PAYLAŞIYORLAR

Filistinli ve bazı Araplar, 2015 yılında Kudüslü bir gencin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde" şiirine çektiği kısa filmini yeniden gündeme taşıdılar.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ARAP VE FİLİSTİNLİ VATANDAŞ PAYLAŞTI

Arap ve Filistinli vatandaşlar 2015 yılında birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Kudüslü genç yönetmen Muhammed Fatih'in hazırladığı, Türkiye ve Erdoğan temalı Mescid-i Aksa kısa filmini, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da katliam yapmaya başlamasının ardından sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

''AKSA'YI ERDOĞAN ÖZGÜRLEŞTİRECEK''

Film, 'Mescid-i Aksa'yı Erdoğan özgürleştirecek' vurgusuyla dikkat çekiyor. Filmde, Erdoğan'ın Medeniyet ve Şehirler Konferansı'nda okuduğu, Mehmet Akif İnan'ın 'Mescid-i Aksa Şiiri'nin ilk ve son dörtlüğüne yer veriliyor:

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnını koydum

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Götür Müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu.