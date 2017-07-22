Başbakan Binali Yıldırım, deprem bilançosunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, 6.6'lık depremin vurduğu Muğla'da, depremin bilançosunu açıkladı.

Depremin hemen sonrasında Muğla Valisi ile görüştüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Özellikle deprem esnasında ve sonrasında Muğla'da Vali, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdiler. Tespitleri hemen yaptılar. İlgili Bakanlıklarımız ve Kızılayımız buraya hemen 400 çadır gönderdi ve tüm ihtiyaç duyulabilecek malzemeler intikal ettirildi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Muğla'da

Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"KORKMAYA LÜZUM YOK, DEPREMLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAMIZ LAZIM"

Deprem sonrasında Kos'ta bulunan vatandaşlarımız hemen tahliye edildi. Netice olarak deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekilde: Bodrum'da terk edilmiş olan 3 yıkık bina var. 32 binada hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değil. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Ben o bölgeden geliyorum. Depremler dün olduğu gibi bugün de veya yarın da her zaman olabilir. Bunun için korkmaya lüzum yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Bunun birkaç yolu var: Depreme karşı taa ilkokuldan başlayarak, deprem eğitim veriliyor. İkincisi; deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra inşa edilen bütün yapılar buna göre yapıldı. Ancak eski yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Kentsel dönüşüm programları hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yunanistan'a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir. Yunan halkına da geçmiş olsun. Yöneticilerine de bu vesileyle selamlarımızı iletiyoruz. Allah böyle büyük afetlerle bir daha memleketimizi imtihan etmesin diyoruz.