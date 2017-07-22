Darbeci hain eski Tümgeneral Kubilay Selçuk'un şok fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan dönemin İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi cuntacı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un üsteki bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı Akıncı iddianamesine ilişkin mahkemeye gönderilen ek delil klasörlerinde yer alan bu görüntüye göre, darbe girişiminin yönetildiği, üs komutanı cuntacı Hakan Evrim'in sivil imam Kemal Batmaz'a asker selamı verdiği koridorun kamerasına takılan görüntüde Selçuk'un tören kıyafetli olduğu ve elinde telefon bulunduğu ortaya çıktı. Darbe girişimi başlamadan önce saat 20.00 sularında çekilen görüntünün, Selçuk'un Genelkurmay Karargâhı davasındaki savunmasını çürüttüğü belirtildi.

ÜSTEN AYRILIYORMUŞ!

Karargâh davasında, 'eğitim koordinasyon ziyareti' kapsamında Akıncı'ya gittiğini iddia eden Selçuk, Üs Komutanı Hakan Evrim ile öğle yemeğinde bir araya geldiğini söylemişti. Selçuk, "Akıncı Üssü'nde bulunduğum sürede, birkaç defa 143. Filo'ya filo komutanını görmek için gittim. Gazinoda bir kısmı sivil, bir kısmı resmi kıyafetli farklı kuvvetlerden personel görünce rahatsız oldum. Üsten ayrılmaya karar verdim" demişti.

DARBE PLANLAMA TOPLANTISI

Akıncı iddianamesinde, Kubilay Selçuk'un 15 Temmuz günü İzmir'den saat 12.30'da Akıncı Üssü'ne sivil kıyafetle gititği, daha sonra da tören kıyafetlerini giydiği anlatılmıştı. İddianamede, Selçuk'un Akın Öztürk, Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık ile sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile birlikte 143. Filo'da toplantı yaptıkları, kimin nereye ne şekilde gideceği, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri belirtilmişti.

ŞEREF SALONUNU HAZIRLATIP DARBE BİLDİRİSİ OKUMA PROVASI YAPIYOR

Selçuk'un darbe bildirisi için Akıncı Üssü'ndeki Şeref Salonu'nu hazırlattırıp "Erler dışarıya çıksın" diye talimat verdiği, darbe bildirisini okuma provası yaptığı kaydedildi.

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