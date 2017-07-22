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Burak Yılmaz transferiyle ilgili olay paylaşım!
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu
, Alman mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 22.7.2017
14:45
Güncelleme Tarihi: 22.7.2017
14:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu
, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
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