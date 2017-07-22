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Dışişleri Bakanı , Alman mevkidaşı ile görüştü

Giriş Tarihi: 22.7.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 14:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
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