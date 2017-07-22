Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bölgesel sorunların ağırlıkta olduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider, Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar ve can kayıpları nedeniyle yaşanan gerilimden dolayı endişe duyduklarını ifade ederek, sorunun çözümü ve sükunetin sağlanması için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldılar.

KATAR KRİZİ'Nİ DE DEĞERLENDİRDİLER



Gerilime son verecek adımların bir an önce atılması gerektiğini belirten iki lider, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Körfez'de Katar ekseninde yaşanan gerilimi de ele aldılar.

SORUN DİYALOG VE MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLÜR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çerçevede Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyarete de atıfta bulunulan görüşmede, sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesinin önemi üzerinde durulduğu kaydedildi.