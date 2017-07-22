FETÖ'den ihraç olan komiser yardımcısı kaçakçılık yaparken suç üstü yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine kaçakçılık operasyonu yapıldı. Kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Şırnak'ın Cizre ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu.





Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı Metin Yaşar indirilerek arama yapıldı. Eski kaçakçılık komiseri olan FETÖ üyesi Yaşar'ın aracında yapılan aramalarda arka koltuk yanı ve bagaj kısmında zula diye tabir edilen kısımlarda gümrük kaçağı 250 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonuna el koyarken, sürücü Metin Yaşar'ı gözaltına aldı.





Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı Metin Yaşar'ın FETÖ üyesi iken soru çalarak bu makama geldiği belirtildi. Gözaltına alınan Metin Yaşar'ın ifadesinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.