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'lu algı operasyonuna polisten geçit yok

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 22.7.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 19:49
HERO'lu algı operasyonuna polisten geçit yok

Antalya'da '' yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle iki sevgilinin gözaltına alındıkları iddiası gerçek dışı çıktı. Antalya polisi 'nün mağdur  algısı oluşturma operasyonuna izin vermedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi'nde sabah saatlerinde seyreden 35 ZTJ 40 plakalı motosikletin üzerindeki biri kız iki gencin tişörtlerinde 'kahraman' anlamına gelen '' yazılı tişört olduğu yönünde polise ihbar geldi. Polis MOBESE kameralarından motosikletin izini sürdü. Motosikletin Kampüsü'ne girdiğini belirlendi.

Bu sırada 'HERO' yazılı tişörtlü iki kişi, Akdeniz Üniversitesi güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Güvenlik görevlilerinin olay yerine polis çağırması üzerine Asayiş ekipleri olaya müdahale etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile nde kısa süreli misafir edilen ve haklarında araştırma yapılan Çisem G. ve Esen E. İsimli iki kişi kısa sürede serbest bırakıldı.

ile hiçbir irtibatları olmadığı anlaşılan ve tişörtleri bir 'den aldıkları belirlenen ikilinin Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olduğu saptandı.

Şahısların gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği bilgisinin gerçek dışı olduğu belirtildi. Böylece Antalya polisi FETÖ'nün mağdur algısı oluşturma operasyonuna izin vermemiş oldu.

'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2'nci 'nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/ üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

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HERO'lu algı operasyonuna polisten geçit yok
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