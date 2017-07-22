'HERO' tişörtünün şifreleri çözüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi sanığı Astsubay Gökhan Güçlü'nün Muğla'da tezgâhladığı "hero" (kahraman) yazılı tişört ihaneti, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN KALEME ALDIĞI YAZIDAN MI ESİNLENİLDİ?

Terör örgütü FETÖ üyelerinin özel önem verdiği belirtilen bu kelimenin sırrı çözüldü. 'Hero' kelimesi FETÖ'nün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine'de Ağustos 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında yayımlanan sayısının kapağında yer aldı. Kapaktaki "Despair and Heroes" yani "Umutsuzluk ve Kahramanlar"başlığı Fethullah Gülen'in derginin dördüncü sayfasında yer alan yazısının başlığıydı.