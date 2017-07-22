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Kaçmaya çalışan DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı!

Giriş Tarihi: 22.7.2017 17:40

10 Temmuz'da tamamen terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinde kalan pek çok terörist kaçmaya çalışıyor.

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Kaçmaya çalışan DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı!
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