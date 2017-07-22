Metiner: Kılıçdaroğlu Pensilvanya ve Kandil'i rahatsız edecek bir yürüyüşün başında olmaz

İşte Metiner'in o açıklamaları;

KILIÇDAROĞLU 'ÇOK AKILLIDIR'

Kılıçdaroğlu çok akıllıdır, kimin için yürüyeceğini iyi bilir. PKK'nın katlettiği Necmettin Öğretmen için yürüyecek kadar akıllı değil. Pensilvanya ve Kandil'i rahatsız edecek bir yürüyüşün başında olmaz.

CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ'Nİ AYRI TUTUYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu adamlarını Tunceli'deki yürüyüşe göndererek bölgedekilerle istişare etmesi gerektiğine inanır. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u ayrı bir yerde tutuyorum, kendisi samimi ve yürekli bir insan. Kendisini tebrik ediyorum. Kılıçdaroğu'nun siyasi çizgisi ile Gürsel Erol'un yaslandığı siyasi çizgi çok farklı.

KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ GENEL BAŞKANLIĞA GETİREN PENSİLVANYA'YA BİR DİYET BORÇLU

Kılıçdaroğlu Pensilvanya ve Kandil'i karşısına alacak hiçbir girişimin içinde bulunmaz. Ankara'dan İstanbul'a FETÖ ve HDP ile elele yürüyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diğer tüm yürüyüşlerde milletvekilleri ve partililer aracılığıyla puan toplamanın peşinde. Çünkü Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa getiren Pensilvanya'ya bir diyet borçlu. Ayrıca Yeni Türkiye'de Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'sız bir siyaset yürütemez