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Çarşamba'da : 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 01:06 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 03:10
Çarşamba'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

'un Çarşamba İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki gruptan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'un ki da 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Terme Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve ambulans sevk edildi.

Ekiplerce yaralı halde bulunan Murat Aşar, Alptuğbey ve Göktuğbey Tekcan ile Mustafa Semercioğlu, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edilen Murat Aşar ve Alptuğbey Tekcan kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise ilçeye bağlı Orta Mahalle'de saat 20.30 sıralarında iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, birisi ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın arkasından il merkezinden takviye ekip gönderilerek gerekli tedbirlerin alındığı, soruşturmanın Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütüldüğü kaydedildi.

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Çarşamba'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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