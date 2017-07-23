Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S.Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor. İsrail'e çağrı yapan Erdoğan, " Oradaki şiddet bir an önce son bulmalı. Krizin uzaması kimsenin yararına değil. Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur İslam dünyasının tepkisiz kalması mümkün değildir" dedi.

Almanya krizine de değinen Erdoğan, "Alman şirketleriyle ilgili bir inceleme ya da soruşturma yoktur. Yapılan açıklama ve haberler uydurmadır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S.Arabistan'a gidiyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



İsrail'e Mescid-i Aksa ile ilgili çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsalıdır. Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisi kalması beklenemez. Nitekim, Türkiye olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Tüm dünyanın gözleri önünde Mescidi Aksa'da yaşananlar islam dünyasını derinden üzmektedir.

İSRAİL'E ÇAĞRI...

Kudüs'teki gerilimin son bulması için yoğun çaba harcıyoruz. Macron, Abbas ve Livni ile görüştük. Kim olursa olsun kimsenin can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülemez. Buradan İsrail'e bir kez daha söylüyorum: Oradaki şiddet bir an önce son bulmalı. Mevcut İsrail'i temel insani kurallara uygun davranmaya davet ediyorum. İsrail hukuka insani değerlere uygun davranmalı. Bölge ülkelerin yanı sura diğer aktörlerin de güçlü destek vermesi gerekiyor.Kudüs'te yaşanan hak ihlalleri, müslümanların da başka hakları ihlal etmesini gerektirmiyor. Tepkiler hukuk çerçevesinde olacaktır.

KATAR KRİZİ: ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN SONRA KUVEYT...



Bu krizi çözebileceklerin başında Kral Selman geliyor. Aziz kardeşim Selman'la bir araya geleceğim. Suudi Arabistan'daki temaslarımın ardından bugün Kuveyt'e geçeceğiz. Kuveyt bölgede önemli rol oynuyor. Arabuluculuk rolü üstlenerek çok önemli katkı sunuyor. Gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağım. Son gününde Katar'a intikal edeceğim. 2014 yılında liderler düzeyinde tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite işbirliğimizin derinleşmesine büyük katkı sağlıyor. Suriye, Irak, Yemen ve diğer Libya gibi, bölgesel konuların çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Katar krizin ilk anlarından itibaren aklı selimle birlikte davranmıştır.

FETÖ'CÜLER ALMANYA'DA CİRİT ATIYOR

Türkiye her şeyden önce, bir hukuk devletidir. Bu anayasasında zaten amir hükümler olarak yerini bulmaktadır. Türkiye'nin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak, içişlerine kimsenin karışmaya yetkisi yoktur ve gerek güvenlik gerek yargı süreci içerisindeki atılmış adımları atmaya da kimsenin yetkisi yoktur. Ajan provokatörlük yapanlara karşı Türkiye de elinden geleni yapacaktır. Alman yetkililerine şu ana kadar bir şeyi devamlı söyledim, Bizler NATO'da beraberiz, AB içinde müzakereci bir devletiz. Aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır. Türkiye'den kaçan teröristleri Almanya'da barındırırsanız, bunlar bir de suçlu konumunda olursa, ki Türkiye'de yargılanıp suçlu göründüğü halde adli kontrol şartı ile serbest bırakılanı siz alıp bağrınıza basarsanız. Cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız, kusura bakmayın, bizim size bakışımız o kadar rahat olmaz. FETÖ terör örgütünün birçok mensubu şu anda Almanya'da cirit atıyor. PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim. Siz sürekli olarak 2 tane burada, bir tanesi tutuklu olmak, bir diğeri de gözaltı süresi dolmadı, böyle bir süreçte olmasına rağmen bunlarla Türkiye'yi sıkıştıracaksınız. Türkiye bu yargı sürecini işletmektedir. Almanya'da siyasetin içinde olanlar, ekimde yapılacak seçimler için böyle bir pazar oluşturmaya çalışıyorlarsa o bizi pek de ilgilendirmiyor.

ALMAN ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA YOK

Medya organlarında Türkiye'ye yönelik saldırıların affedilecek hiçbir yanı yoktur. Alman şirketlerine karşı Türkiye'nin soruşturma, kovuşturması da yoktur. Türk şirketlerinin, yurt dışındaki ülkelerle ilgili yaptıkları, FETÖ ile iltisaklı olan bazı meşru olmayan girişimleri var, onlara yöneliktir. Alman şirketlerine yönelik böyle bir şey kesinlikle yok. Kimse kimseyi bu tür yalan yanlış haberlerle, buradan hareketle tehdide yönelmesin.