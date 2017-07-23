DİKKAT | Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

LYS puan ortalamasıyla birlikte yeterli puanı alan ve barajı geçip tercih hakkı kazanan öğrenciler eğitimleri için iyi birer üniversitede okumak için tercih yapacaklar. Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi kullanılarak yapılacak. Milyonlarca öğrenci ve onların velileri "Üniversite tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. Tercihlerini yapan adaylar daha sonra süreç içerisinde değişiklik de yapabilecek. İşte Üniversite tercih işlemleri ne zaman sona erecek? Üniversite tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtı...

ÜNİVERSİTE TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercihleri adaylar tarafından ÖSYM aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile girilerek yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan menü kullanılarak işlemler gerçekleştirilebilir. Adaylar tercih işlemleri yapmadan önce ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan tercih kılavuzunu dikkatlice incelemelidir. Üniversitelerin LYS puanı ile öğrenci kabul eden programlarının tercih edilebilmesi için baraj puanı olan 180 puanına erişilmiş olması gereklidir. Baraj puanını geçemeyen ve 180 puanın altında kalan adaylar, YGS puanı ile öğrenci kabul eden programlar için ve ön lisans programları için tercihte bulunabilecekler. 180 puanın üzerinde olan adaylar ise üniversitelerin lisans programları ve ön lisans programları için tercih işlemi gerçekleştirebilecekler. Adayların tercih için 24 hakkı bulunuyor. Adaylara tanınan 24 tercih hakkının da doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Tercih listesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, üniversite programlarına ait başarı sıralamalarıdır. Tercihler programların puanlarına göre değil başarı sıralamasına göre yapılmalıdır. ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılırken başarı sıralaması dikkate alınır. Tercihler öncesinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu incelenmelidir.

Adaylar üniversite programlarını puanı yetiyor diye değil, hedefi doğrultusunda olduğu için tercih listesine eklemelidir. Üniversitelerde yeni açılan veya açılacak olan bölümlerin başarı sıralaması kılavuzda yer almaz. Bu nedenle de yeni açılacak olan bölümleri tercih edecek olan adaylar, benzer düzeyde olan veya yakın puana sahip olan bölümler ile bir kıyas işlemi yapmalıdır. ÖSYM tarafından bazı bölümler için başarı sıralamasında baraj konuldu. Adayların bu bölümleri tercih edebilmeleri için belirlenen baraj sıralamasına girmesi gerekiyor. Tercih yapılırken bunun da dikkate alınması gereklidir.

Üniversite tercih listesinin tamamının doldurulma zorunluluğu yoktur. Adaylar istedikleri sayıda tercih yapabilirler. Tercihi yapılacak olan bölüme bağlı olarak belli bir meslek sahibi olunacaktır. Bu meslek ömür boyu yapılacağı için aday, istediği ve hedefinde olduğu için tercih işlemi yapmalıdır. Tercih işlemlerini bitiren adaylar, tercih süresi sona erene kadar yani 26 Temmuz saat 23.59'a kadar tercihlerinde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir.