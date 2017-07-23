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Erdoğan'dan Alperenler'e tepki! "Böyle bir şey yok!"

Giriş Tarihi: 23.7.2017 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 12:46
Erdoğan'dan Alperenler'e tepki! Böyle bir şey yok!

Cumhurbaşkanı , 'nın sinagog önlerinde yaptığı yu ve Türkiye'deki Yahudilere yönelik tehditlerini sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı , Körfez turu öncesi açıklama yaptı.

Gündemin de 'in Filistinlilere saldırısı da olan Erdoğan "Suriye, Irak, Libya, Filistin'de yaşanan acılar ortadadır. Mescid-i Aksa'da yaşananlar bunun bir örneğidir. Pervasızlıklar İslam dünyasını derinden üzmektedir" dedi.

Erdoğan'dan Alperenler'e tepki! "Böyle bir şey yok!"

O EYLEME TEPKİ

"Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez" diyen Erdoğan, 'nın İstanbul'da Sinagog'ların önünde yaptığı larla ilgili ise şunları söyledi:

"'te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının haklarını ihlal etmesine asla gerekçe olamaz. Başka dinlere mensup insanların ibadethanelerine halel getirmek bizim medeniyetimizde asla yoktur."

Alperen Ocakları'na bağlı olduklarını söyleyen bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neva Şalom Sinagogu'nun önünde protesto gösterisi yapmış ve "İbadet yaptırmayız" tehdidinde bulunmuştu. İstanbul Karaköy'deki sinagogun önüne gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" diye konuşmuştu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da eylemi kınadıklarını açıkladı.

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Erdoğan'dan Alperenler'e tepki! "Böyle bir şey yok!"
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