Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklama yaptı.



Gündemin de İsrail'in Filistinlilere saldırısı da olan Erdoğan "Suriye, Irak, Libya, Filistin'de yaşanan acılar ortadadır. Mescid-i Aksa'da yaşananlar bunun bir örneğidir. Pervasızlıklar İslam dünyasını derinden üzmektedir" dedi.

Erdoğan'dan Alperenler'e tepki! "Böyle bir şey yok!"

O EYLEME TEPKİ

"Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez" diyen Erdoğan, Alperen Ocakları'nın İstanbul'da Sinagog'ların önünde yaptığı protestolarla ilgili ise şunları söyledi:



"Kudüs'te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının haklarını ihlal etmesine asla gerekçe olamaz. Başka dinlere mensup insanların ibadethanelerine halel getirmek bizim medeniyetimizde asla yoktur."





Alperen Ocakları'na bağlı olduklarını söyleyen bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neva Şalom Sinagogu'nun önünde protesto gösterisi yapmış ve "İbadet yaptırmayız" tehdidinde bulunmuştu. İstanbul Karaköy'deki sinagogun önüne gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" diye konuşmuştu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da eylemi kınadıklarını açıkladı.