FETÖ imamlarından Kılıçdaroğlu'na plaket

FETÖ'cü teröristlere sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık darbe girişiminin hemen öncesinde ABD'de FETÖ imamlarıyla görüştüğü ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından FETÖ'nün polisleri ve savcıları tarafından devleti ele geçirme operasyonu yapıldı. FETÖ imamları Faruk Taban, Mahmut Yeter, Kemal Öksüz ve Emre Çelik'le görüşen Kılıçdaroğlu'na bir de plaket takdim edildi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık operasyonuyla ilgili bilgi verildiği ve sonrasında kamuoyu yaratma görevini yürütmesi için görev verildiği öne sürüldü.



Sabah gazetesi özel İstihbarat Muhabiri Nazif Karaman, FETÖ imamlarıyla Kılıçdaroğlu'nun aynı karede yer aldığı iki fotoğrafını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA PLAKET VERDİLER

Karaman, "Kontrollü CHP" notu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğraflarını yayınladı.



Fotoğraflardan birinin 17 Aralık'tan hemen önce çekildiğini belirten Karaman şu ifadeleri kullandı;

''Fetullahçı imamlar ile CHP Genel Başkanı ABD'de bir arada... Fethullahçı imamlar Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket veriyor. Mekan ABD... İşte Kontrollü CHP...''





