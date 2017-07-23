FETÖ kumpasından Kültür A.Ş.’nin başına...

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
) iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdürlüğüne atanan Rıdvan Duran
, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 2008'de kurduğu kumpasla tam 19 ay cezaevinde kalmıştı. Anadolu Ajansı İdari İşler Koordinatörü Rıdvan Duran, İBB iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atandı. Dokuz yıl önce Adapazarı Şeker Fabrikası'nı kumpasla ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü hâkim, savcı ve polislerin başlattığı operasyonla 51 kişiyle birlikte dönemin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıdvan Duran da gözaltına alınmıştı.
KUMPAS 9 YIL SONRA ANLAŞILDI
FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya, alacaklarına karşılık fabrikaya el koydu ve kısa süre sonra yüksek kârla satarak örgüte finansman sağladı. Operasyon sürecinde gözaltıları yapan polis ve dosyayı hazırlayan savcı tarafından tapelerde oynama ve delillerde karartma yapıldığı da 8,5 yıl süren davanın beraatle sonuçlanmasıyla ortaya çıktı. Kumpası kuranların büyük bölümü ise şimdi FETÖ'den cezaevinde.
FETÖ BAĞI MÜDÜRÜ KOLTUKTAN ETTİ
Önceki gün İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük'ün, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin baldızı Ayşegül A.'yı özel kalemi olarak çalıştırdığı ve 75 bin TL tazminat ödediği ortaya çıktı. SABAH'ın da okurlarına duyurduğu, İnternethaber yazarı Süleyman Özışık'ın gündeme getirdiği skandalın ardından, genel müdür Nevzat Kütük
görevinden alındı. İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü'ne FETÖ mağduru Duran'ın atanması, önümüzdeki günlerde hâlâ FETÖ'ye yakın çok sayıda kişinin çalıştığı İBB ve iştiraki şirketlerde büyük bir temizliğin başlayacağının ilk işareti olarak yorumlandı.