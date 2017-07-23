Harem’i Şerif için harekete geçin

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail
'in Filistinliler'in Mescid-i Aksa
'ya girişini engellemesiyle ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yazılı açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs
'te 14 Temmuz günü yaşanan ve üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif
'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal dedektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez.
İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün (önceki gün) bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
İslam'ın ilk kıblesi ve en mukaddes üç mescidinden biri olan Harem-i Şerif'in İslam'a ait bir mabet olduğuna vurgu yapan Erdoğan," İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Harem-i Şerif'e yönelik bir saldırı sonrasında kurulmuştur; bugün aynı birlik ve dayanışma ruhuyla tüm İslam Âlemi Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah başta olmak üzere Kudüs İslam Vakfı ile eşgüdüm halinde bu bağlamda yürütülmekte olan çabalara destek olunmaya devam edilecektir.
Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal dedektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum.
"Mescid-i Aksa'ya gidenler terörist değil"
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesinden önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Erdoğan'ın telefon görüşmesinde İsrailli mevkidaşına terör konusunda adeta ders verdiği öğrenildi. Kudüs'ün İslam âlemi için önemini ve kutsiyetini hatırlatan Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya girişlerin engellenmesini eleştirdi. Buna karşın Rivlin, Aksa ve çevresinde terör tehdidi olduğunu iddia ederek risk azaldıkça önlemlerin de kademeli olarak azaltılacağı mesajı verdi. Erdoğan ise "Mescid-i Aksa'ya gidenler terörist ilan edilemez" diyerek Rivlin'e karşı net bir tavır ortaya koydu.
Körfez turuna bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle Katar
arasındaki gerilimi çözüme kavuşturmak amacıyla Suudi Arabistan
, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan Körfez turuna bugün başlıyor. Erdoğan'ın ilk durağı Suudi Arabistan olacak. Erdoğan, Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman
bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek. Ayrıca, Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u da kabul edecek. Erdoğan, gerilimin çözümü noktasında Suudi Arabistan'ın daha etkin bir rol oynamasını isteyecek. Erdoğan'ın ikinci durağı ise Katar kriziyle ilgili arabuluculuk rolünü üstlenen Kuveyt olacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el Cabir el Sabah ile krizin çözümü noktasında önümüzdeki dönemde atılacak adımları değerlendirecek. Erdoğan son olarak Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşerek, bugüne kadar gösterdikleri yapıcı tutumun süreceği mesajını verecek. Görüşmelerde ayrıca, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Mescid-i Aksa'daki son gelişmeler liderler tarafından ele alınacak.