İngiliz büyükelçi: 15 Temmuz'u FETÖ'nün yaptığını biliyoruz

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Moore, "Türkiye FETÖ'yü 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bir terör örgütü olarak görüyor. İngiltere böyle görüyor mu?" sorusuna "Ben bir tartışmaya girmek istemiyorum. (...) Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz." dedi.

"GÜLENCİ ELEMANLAR VAR"

Moore şöyle devam etti; "Ben hatırladığınız gibi geçen yıl Temmuz ayında bir mülakat verdim ve o noktada dedim ki, evet tam kanıtım yoktu fakat bence bu darbe girişiminin arkasında Gülenci elemanlar var. Ve bunu kesinlikle tanıdım. Ben bir hakim değilim (...) Fakat bence kesinlikle Gülen hareketi önemli bir rol oynadı.

"YANINDA BAŞKALARI DA VARDI AMA..."

Onların yanında belki Fetullahçı olmayan elemanlar vardı, olabilir. Fakat kesinlikle Gülen hareketi rol oynuyor."